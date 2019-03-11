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الاتحاد الآسيوي يفرض عقوبات قاسية ضد منتخب الإمارات

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المصريون

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منع الجماهير الإماراتية من حضور أول مباراة لمنتخب بلادهم على ملعبه، في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، على خلفية ما حدث خلال مباراة قطر بالدور قبل النهائي من كأس آسيا 2019 التي احتضنتها الإمارات.

وكان عدد من مشجعي المنتخب الإماراتي قد ألقوا بأحذية وقارورات إلى أرضية الملعب باتجاه لاعبي المنتخب القطري خلال المباراة التي انتهت بفوزه على نظيره الإماراتي 4 / صفر في أبوظبي في كانون يناير الماضي، وذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عددًا من المشجعين وجهوا أصوات مسيئة خلال عزف النشيد الوطني لقطر.

وكان مشجع إماراتي قد اقتحم أرضية الملعب أيضا ، كما حدثت مناوشات بين مشجعين آخرين.

وإلى جانب العقوبة الجماهيرية ، فرضت غرامة قيمتها 150 ألف دولار على الإمارات بسبب أحداث المباراة.

وانتهت البطولة الآسيوية في فبراير الماضي بتتويج المنتخب القطري باللقب للمرة الأولى في تاريخه.


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