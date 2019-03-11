المشدد من 6 إلى 10 سنوات لعصابة المخدرات

11 مارس 2019 - 06:03 م

أصدرت محكمة جنايات بنها أحكام بالسجن المشدد تتراوح من 6 إلى 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لتاجري المواد المخدرة بمركز الخانكة.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار عادل علي ماهر، والمستشار خالد علي إبراهيم علي، والمستشار محمد علي الحمصي، وكيل النيابة، وأمانة سر، محمد فرحات.

وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة، وقامت حملة استهدفت مركز الخانكة، وأسفرت عن ضبط "مصطفى. م. ع" 33 عام منجد وضبط "رجب.م.ع" 35 سنة عامل، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وميزان حساس.

وعلى الفور أحيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، فقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم الأول والسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم الثاني.