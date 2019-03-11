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«عبد الماجد» ينتقد طريقة تفكير شباب «الحركة الإسلامية»

الحياة السياسية

عاصم
عاصم

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قال عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، إنه لا بد أن يغير شباب الحركة الإسلامية من طريقة تفكيرهم ومواكبة التغيير الذي يحدث في المجتمع .
وأكد عبد الماجد، في بيان له على صفحته بموقع "فيس بوك"، أن حجم التشوش عند شباب الحركة الإسلامية خطير ولا بد من تغييره، قائلا: "حجم التشوش الحاصل عند كثير من شباب الحركة الإسلامية خطير والأخطر عدم قدرتهم على اكتشاف حاجتهم الملحة لتغيير طريقة تفكيرهم".
وشدد عبدالماجد على ضرورة وجود حل حتى يغير شباب الحركة الإسلامية من طريقة تفكيرهم، مخاطبا شباب الحركة الإسلامية قائلا: "هل من حل لتغيير طريقة تفكيركم " .

الجدير بالذكر أن عاصم عبدالماجد دأب منذ ظهوره على الساحة السياسية بعد اختفائه قرابة العام على توجيه انتقادات لاذعة لجماعة الإخوان المسلمين واستمرارها فيما يسمى "الجمود الفكري" وعدم مواكبة الواقع المتغير .

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