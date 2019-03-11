تأيد حبس 9 ضباط لقتلهم 4 أفراد من أسرة واحدة

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الأمم المتحدة

حداد

علم.

الطائرة الأثيوبية

قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبة 9 ضباط شرطة بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بمدينة المحلة، بعدما اشتبهوا بهم كمطلوبين أمنيًا فى مارس 2015.

ورفضت محكمة النقض، طعن المتهمين التسعة ليصبح حكم السجن الصادر بحقهم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه أمام أي جهة قضائية أخرى.

كانت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المحلة، برئاسة المستشار السعودي الشربيني، قضت في 30 أغسطس 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لـ9 ضباط شرطة بمديرية أمن الغربية، لاتهامهم بقتل 4 من أسرة واحدة بالغربية، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وجاء في قرار الإحالة في القضية التي حملت الرقم 7647 لسنة 2015 جنايات مركز سمنود، المقيدة برقم 318 لسنة 2015 كلى شرق طنطا، أن الضباط التسعة قتلوا في يوم 5 مارس 2013، المجني عليهم «إبراهيم عبد الرحمن القاضي "48 سنة"، ونجله هشام "22 سنة"، وزوجته سونيا الرفاعي عبدالله الرفاعي "44 سنة"، وأشرف محمد رزق شندي»، في كمين أمنى على طريق «المحلة – بشبيش»، وذلك فور مرور سيارة مشابهة لسيارة مطلوبين أمنيا، حيث أطلق أفراد الكمين الرصاص من أسلحتهم تجاههم، ما أدى إلى مصرعهم جميعا.


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