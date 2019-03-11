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«الأمم المتحدة» تنكس أعلامها حدادًا على ضحايا الطائرة الإثيوبية

عرب وعالم

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

خالد الشرقاوي - وكالات

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حداد

علم.

الطائرة الأثيوبية

نكست الأمم المتحدة أعلامها في مقرها الرئيس بنيويورك وبقية مقراتها حول العالم، اليوم الإثنين، حدادًا على أرواح موظفين دوليين قضوا في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية، الأحد.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا)، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، ما أودى بحياة 157 شخصًا.

وقال الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، إن "حادث تحطم الطائرة الرهيب في إثيوبيا يوم أمس أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها، وبينهم 22 من زملائنا في الأمم المتحدة، على الأقل، وفقاً لأحدث المعلومات".

وأضاف "غوتيريش"، في كلمة افتتاحية للدورة 63 للجنة وضع المرأة، أن الأمانة العامة للأمم المتحدة تعمل حاليًا بشكل وثيق مع أديس أبابا، مؤكدًا الاستعداد لتقديم مختلف أشكال الدعم "في هذا الوقت العصيب".

وأمس الأحد، أعلنت شركة الطيران الإثيوبية مصرع جميع ركاب طائرة من طراز "بوينغ 737"، وعددهم 149 شخصًا، بالإضافة إلى أفراد الطاقم الثمانية.

وسقطت الطائرة بعد وقت قصير على إقلاعها من أديس أبابا نحو العاصمة الكينية نيروبي.


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