هبوط أسهم «بوينغ» 12% بسبب الطائرة الإثيوبية المنكوبة

11 مارس 2019 - 06:21 م

تراجعت أسهم شركة بوينغ لصناعة الطائرات بنسبة 12 بالمائة، في بورصة نيويورك، قبيل افتتاح السوق الأمريكية، على خلفية تحطم الطائرة الإثيوبية، التي راح ضحيتها 157 شخصا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن أسهم بوينغ انخفضت بنسبة 12 بالمائة في تعاملات ما قبل البيع، بعد حادثة ثانية في أقل من 5 أشهر لسقوط طائرتها الأكثر مبيعا "بوينغ 737 ماكس 8".

وقالت وكالة "اسوشييتد برس" إنه في حال استمر اليوم في هذا الاتجاه، فقد يكون أحد أسوأ أيام التداول للشركة في غضون عشر سنوات.

بدورها أفادت شبكة "سي إن بي سي" المحلية، بأن الانخفاض الحاد في سعر سهم الشركة أدى إلى خسارة مؤشر الداو جونز (وهو مؤشر صناعي لأكبر 30 شركة صناعية أمريكية في بورصة نيويورك) أكثر من 350 نقطة.

وأمس الأحد، قالت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تتبع لها الطائرة المنكوبة، في بيان عبر حسابها على "تويتر"، إن 157 شخصا كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم جميعا، مشيرة إلى أن الضحايا ينتمون لـ35 جنسية مختلفة.

وتحطمت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، قرب بلدة بيشوفتو (جنوب شرق العاصمة أديس أبابا)، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وعلى إثر الحادثة، أعلنت دول إثيوبيا والصين وإندونيسيا تعليق استخدام طائرات "بوينغ 737".