«صلاح» يتحدث عن موقفه من الانتقال لريال مدريد ويوفنتوس

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رفض النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، الحديث في الفترة الحالية عن إمكانية رحيله  إلى يوفنتوس وريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، وذلك بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الأخيرة عن دخول الناديين في مفاوضات معه.

وقل «صلاح» في تصريحات صحفية: «هذا الكلام تردد في وسط الموسم، ويعد أمرًا سابقًا لأوانه، الحديث عن سوق الانتقالات يبدأ في شهري يونيو ويوليو».

وأضاف: «نركز في تحقيق نتائج جيدة في الدوري ودوري الأبطال، وأن ننهي هذا الموسم بشكل جيد ثم نرى ماذا سيحدث».

وعن قدوته في كرة القدم قال نجم الريدز: «مثلي الأعلى زين الدين زيدان والبرازيلي رونالدو وفرانشيسكو توتي، لقد كان حلمًا بالنسبة لي أن أراهم وألعب معهم، وكنت محظوظًا باللعب بجوار توتي في روما».


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