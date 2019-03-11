التموين: صرف المستبعدين من البطاقات للخبز المدعم لا يعنى أحقيتهم فيه

11 مارس 2019 - 06:32 م

قال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدم وجود مخابز سياحية تبيع الخبز بالسعر الحر للمواطنين، سبب رئيسى فى استمرار صرف الخبز المدعم للمُستبعدين من البطاقات التموينية حتى الآن.





وأشار المصيلحى، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن صرف المستبعدين من صرف السلع التموينية للخبز لا يعنى أن لهم أحقية فى ذلك، لافتا إلى أن السبب فى ذلك هو عدم وجود مخابز سياحية سوى فى عدد محدود من المحافظات، قائلا "وفى القريب العاجل سيتم حذفهم من دعم الخبز بعد تعديل منظومة الخبز الحالية فى إشارة لمنظومة الدعم النقدى المشروط".



