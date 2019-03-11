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تركيا تشن غارات جديدة على مواقع لـ«بي كا كا» بالعراق

عرب وعالم

غارات تركية
غارات تركية

خالد الشرقاوي - وكالات

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العراق

تركيا

غارات

بي كا كا

شن سلاح الجو التركي، الاثنين، غارات جوية على أهداف لتنظيم "بي كا كا" شمالي العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية على حسابها في موقع تويتر، إن الغارات استهدفت مواقع لـ "بي كا كا" في منطقتي زاب وغارا شمالي العراق.

وأضاف أن الغارات دمرت مواقع سلاح، وملاجئ، ومخازن يستخدمها التنظيم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل تركيا بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

يذكر أن منظمة "بي كا كا"، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.


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