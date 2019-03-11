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ببنى سويف

مات أثناء سجوده للاحتفال بهدفه في مباراة كرة قدم

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مصرع
ارشيفية

متابعات-مصطفى صابر

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لفظ طالب أنفاسه الأخيرة، اليوم أثناء ممارسته كرة القدم، بأحد الملاعب شرق النيل ببنى سويف .

وتلقى اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بنى سويف، إخطارا من نائبه اللواء عاطف سلامة، باستقبال مستشفى بنى سويف التخصصى "محمود جمعة" 19عاما، يقيم قرية طما فيوم بمركز إهناسيا غرب بنى سويف، بالصف الرابع  بمدرسة التجارة المتقدمة نظام خمس سنوات ببنى سويف، جثة هامدة.

وتبين من سؤال أصدقائه أنه أحرز هدفا أثناء لعبهم كرة القدم، بأحد الملاعب المفتوحة بمدينة بنى سويف الجديدة شرق النيل، ثم سجدا شكرا لله، وعندما لم يقم من سجوده توجهوا إليه فوجدوه فاقدا الوعى ونقلوه إلى المستشفى.


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