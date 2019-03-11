  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:55 ص
بحث متقدم
وزير التموين

"المصيلحي" يتحدث بصراحة غير مسبوقه عن "إلغاء الدعم"

بسبب تعويم الجنيه.. رواتب الموظفين تترنح إلى النصف

بشرى سارة للموظفين في شهر مارس

إبراهيم فايق

سر غياب إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد

صلاح

لأول مرة "صلاح" يتحدث بصراحة مطلقه عن انتقاله للريال

الإعلامي أحمد موسى

ضربة قاتله لـ "بين سبوت".. وموسى يفجر مفاجأة عن مونديال قطر

كامل الوزير

أديب: "كامل الوزير مقبل على مشكلة كبرى لهذا السبب"

شهداء سيناء

اقتراح برلماني لتكريم الشهداء في بطاقات الرقم القومي

أديب

" أديب" يرد على رسالة متحدث جيش الاحتلال لهيفاء وهبي

القبض على بلطجي تحرش بفتاه بالمنوفية

في العمل أو الشارع.. عقوبات رادعة للمتحرشين

جانب من الفيديو

ماذا قالت الفتاتان صاحبتا واقعة السرقة داخل المسجد في اعترافاتهما؟

طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك و«حسين داي»

الرياضة

حكم
حكم

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون العرب

#

بالأسماء.. طاقم تحكيم الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولى

#

جماهير الزمالك تتوافد على ملعب برج العرب

#

إقبال كثيف على تذاكر مباراة الزمالك و«حسين داي»

المصريون

الزمالك

نصر

حسين داي

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 17 من شهر مارس الجاري في الجزائر، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر الكاف على إسناد المباراة إلى الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي ويعاونه كلا من الكاميروني الفيس جوي نيجوجو، والبوركيني ساديو تياما.

وفاز الزمالك على جورماهيا الكيني أمس الأحد 4 /0  ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية

ويتصدرالزمالك مجموعته برصيد ثمان نقاط، ويأتي بترو أتليتكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا في المركز الأخير برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية دور المجموعات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

حتى لا ننظر خلفنا.. غاضبين

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب مصري يستعد للظهورمع نادي ألماني كبير
» مدرب منتخب مصر الأسبق لـ "السيسي": والله أنت حبيبي
» صحيفة سعودية تكشف عن الناقل الجديد لبطولات الاتحاد الأسيوي
» خالد يوسف عن فيديوهاته الإباحية: الرذيلة كانت في غرفة مغلقة
» تعليق مثير لـ"أديب" على أحداث الجزائر الأخيرة
» الرئاسة الجزائرية تعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي
» مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»
» دبي تدشن كاميرات تقرأ مدى السعادة بالجهات الحكومية
» «مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
» 900 مليار دولار تكلفة الحروب بدول عربية في 8 سنوات
» شركة طيران تعلق العمل بطائرات "بوينغ 737"

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك