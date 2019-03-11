طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك و«حسين داي»

11 مارس 2019 - 06:43 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين، تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك أمام نصر حسين داي الجزائري، المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 17 من شهر مارس الجاري في الجزائر، ضمن الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر الكاف على إسناد المباراة إلى الحكم الدولي السنغالي ماجيتي نداي ويعاونه كلا من الكاميروني الفيس جوي نيجوجو، والبوركيني ساديو تياما.

وفاز الزمالك على جورماهيا الكيني أمس الأحد 4 /0 ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات للكونفدرالية الافريقية

ويتصدرالزمالك مجموعته برصيد ثمان نقاط، ويأتي بترو أتليتكو في المركز الثاني برصيد 7 نقاط ونصر حسين داي في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط وجورماهيا في المركز الأخير برصيد 6 نقاط ويتبقى جولة واحدة فقط على نهاية دور المجموعات.