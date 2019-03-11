العواصف تقطع الكهرباء عن 400 ألف منزل ببولندا

11 مارس 2019 - 06:49 م

أدت عواصف شديدة في بولندا إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 400 ألف منزل في عموم البلاد.

وأفاد بيان صادر عن مركز الأمن التابع للحكومة، اليوم الإثنين، بأن عواصف شديدة ضربت البلاد في الأيام الأخيرة، ما تسبب بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 400 ألف منزل، وإصابة 5 أشخاص بجروح.

وأضاف البيان أن العواصف أضرت بشكل أكبر بالمناطق الجنوبية من البلاد.

وأشار إلى أن السلطات سجلت نحو 5 آلاف و600 طلب مساعدة، وتضرر 676 ألف مبنى، فضلًا عن خروج سيارة إطفاء عن الخدمة إثر سقوط شجرة عليها.