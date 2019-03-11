  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:54 ص
بحث متقدم
وزير التموين

"المصيلحي" يتحدث بصراحة غير مسبوقه عن "إلغاء الدعم"

بسبب تعويم الجنيه.. رواتب الموظفين تترنح إلى النصف

بشرى سارة للموظفين في شهر مارس

إبراهيم فايق

سر غياب إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد

صلاح

لأول مرة "صلاح" يتحدث بصراحة مطلقه عن انتقاله للريال

الإعلامي أحمد موسى

ضربة قاتله لـ "بين سبوت".. وموسى يفجر مفاجأة عن مونديال قطر

كامل الوزير

أديب: "كامل الوزير مقبل على مشكلة كبرى لهذا السبب"

شهداء سيناء

اقتراح برلماني لتكريم الشهداء في بطاقات الرقم القومي

أديب

" أديب" يرد على رسالة متحدث جيش الاحتلال لهيفاء وهبي

القبض على بلطجي تحرش بفتاه بالمنوفية

في العمل أو الشارع.. عقوبات رادعة للمتحرشين

جانب من الفيديو

ماذا قالت الفتاتان صاحبتا واقعة السرقة داخل المسجد في اعترافاتهما؟

حبس المتهم بتهريب "مومياء" أثرية بمطار القاهرة الدولى

قضايا وحوادث

ضبط مومياء بحوزة مزارع بالوادي الجديد
ضبط مومياء بحوزة مزارع بالوادي الجديد

متابعات

أخبار متعلقة
#

3 رحلات جوية تأخرت عن الإقلاع بمطار القاهرةِ

#

سوء الأحوال الجوية يتسبب فى تأخير 4 رحلات بمطار القاهرة

#

الشرطة النسائية بمطار القاهرة تحتفل مع المسافرين بالورود

#

وفاة راكبة مصرية قبل الهبوط بمطار القاهرة

حبس

ضبط

تهريب

مومياء

أمرت نيابة النزهة، بحبس المتهم بتهريب قطع آثار "مومياء" داخل سماعات إلى دولة بلجيكا 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب القبض عليه أثناء اختبائه بمدينة أسوان.

وكشفت التحريات أنه خلال رفع إحدى السماعات الموجودة بأحد الطرود المشحونة إلى بلجيكا، على جهاز "Xray "،  اشتبهت سلطات الجمارك فى وجود جسم غريب داخل السماعات، وقامت السلطات بالتحفظ على جميع الطرود لفحصها وعرضها على اللجنة الأثرية المختصة.

على الفور تم تشكيل لجنة مختصة من وزارة الآثار بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بدورها بالفحص المبدئى للسماعات باستخدام جهاز الأشعة X-rays و الذى أشار إلى وجود أجزاء من هياكل عظمية مخبئة داخل جسم السماعة.

بعد استخراج أجزاء الهياكل العظمية المخبئة داخل السماعة وفحصها تم التأكد من أثريتها ومصادرتها لصالح وزارة الآثار طبقا لقانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

القطع المضبوطة عبارة عن 6 أجزاء لاثنين من المومياوات عليها بقايا لفائف التحنيط والراتينج، وتشمل أجزاء من القدم والساق اليمنى واليسرى واليد اليسرى والجزء العلوى من الذراع الأيمن ملتصق بجزء من القفص الصدرى للمومياء الثانية بالإضافة إلى الجزء السفلى من اليد اليسرى لنفس المومياء.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

حتى لا ننظر خلفنا.. غاضبين

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب مصري يستعد للظهورمع نادي ألماني كبير
» مدرب منتخب مصر الأسبق لـ "السيسي": والله أنت حبيبي
» صحيفة سعودية تكشف عن الناقل الجديد لبطولات الاتحاد الأسيوي
» خالد يوسف عن فيديوهاته الإباحية: الرذيلة كانت في غرفة مغلقة
» تعليق مثير لـ"أديب" على أحداث الجزائر الأخيرة
» الرئاسة الجزائرية تعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي
» مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»
» دبي تدشن كاميرات تقرأ مدى السعادة بالجهات الحكومية
» «مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
» 900 مليار دولار تكلفة الحروب بدول عربية في 8 سنوات
» شركة طيران تعلق العمل بطائرات "بوينغ 737"

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك