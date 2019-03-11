الفريق كامل الوزير يلتقي وزير النقل السابق

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فور وصوله لمقر عمله بمقر وزارة النقل بعد ادائه اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الفريق كامل الوزير وزير النقل الجديد، اجتماعا موسعا مع قيادات الوزارة اكد خلاله ان الفترة القادمة ستشهد استكمالا للمشروعات التي يتم تنفيذها حاليا في كافة قطاعات النقل والتي تخدم المواطن المصري في مجال النقل والمواصلات .

كما استقبل الفريق كامل الوزير الدكتور هشام عرفات وزير النقل السابق حيث اشاد الفريق كامل الوزير بالمجهودات الكبيرة التي بذلها وزير النقل السابق لتطوير منظومة النقل رغم التحديات الكبيرة بهذا القطاع الحيوي الكبير الذي يخدم ملايين المواطنين .
 


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