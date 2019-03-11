موعد انتظام ثنائي الإسماعيلى في معسكر المنتخب

11 مارس 2019 - 07:02 م

ينتظم الثنائي عبد الرحمن مجدى، وباهر المحمدى، لاعبا فريق الإسماعيلى، لمعسكر المنتخب الوطني في شهر مارس، عقب مواجهة الأفريقى التونسى.

ويستعد منتخب الفراعنة لخوض مباراة أمام النيجر يوم 23 مارس فى ختام تصفيات كأس الأمم الأفريقية بجانب ودية أمام نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر، ويلتقى الدراويش غدًا الثلاثاء منافسه سموحة باستاد برج العرب لحساب الأسبوع الــ25 من عمر مسابقة الدورى المحلى.

ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق التونسى السبت المقبل باستاد رادس، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.