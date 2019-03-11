"مصر للطيران" تنفي امتلاكها أي طراز شبيه بطائرة إثيوبيا المنكوبة

11 مارس 2019 - 07:06 م

نفت شركة مصر للطيران، امتلاكها لأي طائرة من طراز "b737 / 800 max" في أسطولها، وهو طراز طائرة شركة الخطوط الإثيوبية التي وقع لها الحادث المؤسف.





وأكدت الشركة، في بيان صحفي لها، أن هذا الطراز لم يكن ضمن الصفقة التي عقدتها الشركة مؤخرًا، لضم 33 طائرة لأسطولها الجوي، والتي تصل تباعًا اعتبارًا من الشهر الجاري.

