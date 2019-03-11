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وزير المالية يكشف مصادر أموال الدولة

الحياة السياسية

الدكتور محمد معيط وزير المالية
الدكتور محمد معيط وزير المالية

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وزير المالية

أموال الدولة

مصادر

محمد معيط

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن مصادر أموال الدولة المصرية.

وقال "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، إن أموال الدولة 75% منها ضرائب، و25% من إيرادات قناة السويس، إضافة إلى رسوم أخرى.

وأوضح "معيط"، أن الوزارة تستهدف تحقيق 9980 مليار جنيه حصيلة إيرادات موازنة العام الحالي، مشيرا إلى أنه لا يتوقع تحقيق هذا الرقم.

وأشار إلى أنهم يعملون على إعادة هيكلة الدين ورفع معدلات النمو حتى يبعد الاقتصاد المصري عن الخطر.

وأوضح "معيط"، أن الوزارة تستهدف وصول العجز في الموازنة الجديدة للدولة لـ7,2% حتى نكسر دائرة الخطر.

وأكد وزير المالية أنه يستهدف تحقيق نسبة معدل نمو 6,1% في الموازنة العامة الجديدة.


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