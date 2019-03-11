دفن جثة ربة منزل بعد انتحارها لوجود خلافات زوجية

11 مارس 2019 - 07:08 م

صرحت نيابة ناصر شمالي بني سويف، تحت إشراف المحامي العام، بدفن ربة منزل مقمية بقرية دلاص، التابعة لمركز ناصر، أقدمت على الانتحار بتناول مادة سامة، إثر وجود خلافات زوجية.

ونقلت السيدة إلى مستشفى ناصر المركزى جثة هامدة، وتم توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفه الطبيب الشرعى لمعرفه أسباب الوفاة، وأجرت المباحث تحرياتها حول الحادث.

كان اللواء أشرف عز العرب مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من مستشفى ناصر العام، بوصول "شيرين م. د، 35 سنة، ربة منزل مقيمة قرية دلاص، التابعة لمركز ناصر، جثة هامدة.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتوفية أقدمت على الانتحار بتناول مادة سامة للتخلص من حياتها، إثر وجود خلافات زوجية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات التى صرحت بدفن الجثة.