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وزير المالية: نستهدف وصول عجز الموازنة لـ7,2%

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية

خالد الشرقاوي - متابعات

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وزير المالية

وزارة المالية

الموازنة العامة

محمد معيط

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة الدين ورفع معدلات النمو حتى يبعد الاقتصاد المصري عن الخطر.

وأضاف "معيط"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الإثنين، أن مصر كان لديها عجز في الموازنة العامة للدولة 17% خلال الـ4 سنوات الماضية.

وأوضح "معيط"، أن الوزارة تستهدف وصول العجز في الموازنة الجديدة للدولة لـ7,2% حتى نكسر دائرة الخطر.

وتابع "معيط": "ندخل حد الأمان لو العجز وصل لـ 5%، بس أنا بحلم أنه يصل لـ2%".


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