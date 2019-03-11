أمن القليوبية ينقذ سائقا من الموت

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محمد معيط

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من إنقاذ سائق "توك توك" من الموت بعدما استغاث بإحدى الدوريات الأمنية ليلا من 4 عاطلين بينهم ربة منزل تعدوا عليه بالأسلحة البيضاء واستولوا على مركبته بترعة الإسماعيلية بالخانكة، وألقى القبض على المتهمين وأحيلوا للنيابة فتولت التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا بأنه أثناء مرور خدمة تأمين القطاع الثاني بطريق ترعة الإسماعيلية بناحية منطقة سرياقوس استغاث بهم "حسن. ر. ح"، (18 عاما- سائق توك توك) مصابا بجرح قطعي باليد اليسرى إثر استيلاء 4 أشخاص على مركبة التوك توك، عقب تهديده وإحداث إصابته بسلاح أبيض مطواة.

وتم ضبط المتهمين ومركبة التوك توك المستولى عليها وتبين أنهم كل من "محمود. ح. ش" (25 عاما- عاطل) و"وليد. ح. ف" (28 عاما) و"حسام. ح. ف" (35 عاما- عاطل) و"صباح. ص. م"، (22 عاما- ربة منزل) وبحوزة كل من الأول والثاني سلاح أبيض "مطواه" والثالث والرابعة هاتفين محمول.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة واستيقافهم المصاب أثناء قيادته مركبة التوك توك بناحية المرج بحجة توصيلهم إلى مدينة الخصوص وحال وصولهم إلى منطقة سرياقوس تعدوا عليه وأحدثوا ما به من إصابات بسلاح أبيض واستولوا على مركبة التوك توك وفروا هاربين وتولت النيابة التحقيق.


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