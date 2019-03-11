القبض علي نصاب البدرشين

11 مارس 2019 - 07:14 م

كشفت مباحث الجيزة عن قيام عاطل بالنصب علي راغبي السفر بالخارج، حيث يتقاضي مبالغ مالية منهم مقابل إعطائهم تأشيرات مزورة للعمل بدولة الكويت، ألقت قوات الأمن بالبدرشين القبض علي المتهم وبحوزته مبلغ 17 ألف جنيه حصيلة نشاطه.

ووردت معلومات للعميد ضياء فاروق مدير مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بقيام إبراهيم. ف. م 45 سنة عاطل السابق اتهامه في (13) قضية (نصب – أموال عامة – شيك – تبديد) واخرهم (نصب) والمحكوم عليه الهارب في (51) قضية (نصب- تبديد- شيكات- أموال عامة) في دوائر وأقسام ومراكز (البدرشين – العجوزة – الجيزة) بالنصب والاحتيال على راغبي السفر للعمل بالخارج.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث بقيام المتهم باستقطاب راغبي السفر للخارج والاستيلاء منهم على مبالغ مالية نظير تسفيرهم للعمل بدولة الكويت ويتخذ من منزله وكرًا لمزاولة نشاطه الآثم في إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج بدون ترخيص وأنه دأب في الآونة الأخيرة على اصطياد ضحاياه من راغبي السفر للعمل بالخارج من محافظات الوجه البحري والقبلي.

وفور إخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة أمر بسرعة ضبط المتهم ونجحت مباحث البدرشين في إلقاء القبض عليه وعثر بمنزله على 20 جواز سفر خاص بضحاياه من راغبي السفر و35 عقد عمل مزور منسوب لشركة سليم للمقاولات والبناء بدولة الكويت و100 سيرة ذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف حالة جنائية خاصة بضحاياه و25 تأشيرة مزورة بأسماء الضحايا منسوبة إلى دولة الكويت بالإضافة إلى مبلغ 17.600 ألف جنيه مصري.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة فتم تحرير المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.