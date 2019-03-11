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المالية: نستهدف تحقيق نمو 6.1% في الموازنة الجديدة

مال وأعمال

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط

حسن علام- متابعات

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الحكومة

وزير المالية

الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 6،1% في الموازنة العامة الجديدة.

وأضاف "معيط"، في تصريحات متلفزة له، أن 10 دول في العالم فقط هي التي تحقق هذه النسبة في النمو.

وأوضح الوزير،  أن مصر تشهد استثمار إنتاجي حقيقي يستهدف تأمين البلاد، وخير دليل علي ذلك المدن الجديدة وشبكة الطرق والكهرباء.

وأشار "معيط"، إلى أن صندوق النقد الدولي يرى أن مصر من أكبر معدلات النمو في الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتًا إلى أنه يجب أن نحافظ على هذا النمو من خلال عدة إصلاحات هيكلية.


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