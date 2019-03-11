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مدافع ليفربول: التأهل إلى نهائي أبطال أوروبا تحدٍ كبير

الرياضة

ليفربول
ليفربول

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أكد فيرجيل فان ديك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الهولندي، امتلاك فريق بايرن ميونخ الألمانى مجموعة من اللاعبين الرائعين فى جميع المراكز، قبل المواجهة التى تجمع بينهما فى العاشرة من مساء الأربعاء، على ملعب "إليانز آرينا"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشرة لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

قال فان ديك فى حواره مع الموقع الرسمى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، "الشعور بالضغط يكون دائمًا فى نادى كبير مثل ليفربول من أجل الفوز بدورى الأبطال، أفضل اللعب تحت ضغط على اللعب بدون ضغط، أنا فخور جدًا بكل هؤلاء المشجعين، المدرب ومع هؤلاء اللاعبين الرائعين".

وعن النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى، أوضح المدافع الهولندى: "يجب أن تكون على دراية بإمكانيات كل مهاجم تواجه، وفى بعض الأحيان تحتاج إلى أن تكون ذكيًا بنسبة تتجاوز 100% وأن تكون جاهز لأى شىء"، وتابع: "يجب عدم منح الفرصة لهؤلاء المهاجمين من نوعية ليفاندوفسكى، لأنه سيعاقبونك ويسجلون".

وواصل فان ديك: "الجميع يتمنى التأهل لنهائى دورى أبطال أوروبا، وأتمنى تكرار الصعود المميز مع الفريق فى الموسم الماضى، لكننا نعرف مدى صعوبة ذلك لأنه تحدٍ كبير".

وكانت مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين على ملعب "أنفيلد" معقل نادي ليفربول انتهت بالتعادل السلبى.

ويكفى ليفربول التعادل الإيجابى أو الفوز بأى نتيجة للعبور إلى الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يكفى بايرن ميونخ الفوز بهدف دون مقابل لتخطى دور الـ16.


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