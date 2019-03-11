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ضبط تاجر جمع 6 ملايين جنيه من مواطنين لتوظيفها

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توظيف

زيوت

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على تاجر زيوت يقيم دائرة قسم طهطا بسوهاج بعد بلاغ من 10 أشخاص في شهر فبراير الماضي، يتهمون بالاستيلاء منهم على 6 ملايين جنيه بغرض توظيفها.

كان اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، قد تلقي بلاغا في شهر فبراير الماضي من "أحمد ع ع" 34 سنة، مدرس ويقيم بناحية القرنه الأقصر، و" 9" آخرين بتضررهم من "أحمد م م ر" 44 سنة، صاحب توكيل زيوت ويقيم بندر طهطا المبلغ بغيابه فى المحضر إدارى القسم، لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها "6.275.000" جنيهًا لتوظيفها، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وكلفت إدارة البحث الجنائى حينها، بالتحرى عن الواقعة، وألقت الشرطة القبض علي المتهم اليوم وجار عرضه علي النيابة العامة.


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