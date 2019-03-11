رسميًا.. «زيدان» مديرًا فنيًا لفريق ريال مدريد

11 مارس 2019 - 07:38 م

أعلنت إدارة ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز، تعين الفرنسي زين الدين زيدان، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري المقال من منصبه، ليقود الفريق الملكي للمرة الثانية.

ونشر النادي الإسباني عبر موقعه الرسمي بيانًا يعلن فيه عن تعين زيدان مديرًا فنيًا للفريق، بعقد ممتد حتى عام 2022، وإقالة الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدرب الحالي للفريق من منصبه، بعد النتائج المخيبة للآمال للفريق هذا الموسم.

ويعد زيدان هو المدير الفني الثالث لريال مدريد هذا الموسم، حيث بدأ بطل أوروبا لثلاث مرات متتالية، موسمه تحت قيادة جولين لوبيتيجي، والذي تمت إقالته على خلفية هزيمته المذلة أمام برشلونة بخماسية، ليخلفه سولاري قبل أن تتم إقالته اليوم وتعين زيدان مدربا للفريق.

الفترة الأولى لأسطورة المنتخب الفرنسي وريال مدريد السابق مع الفريق الملكي شهدت العديد من النجاحات، حيث قاد الفريق الملكي في 194 مباراة فاز في ( 104)، تعادل في ( 29)، وخسر في (16) مباراة، وأحرز الملكي تحت قيادة 393 هدفًا.

وعلى صعيد الألقاب حقق 9 ألقاب في أقل من 3 مواسم، حيث فاز بثلاث بطولات متتالية بدوري أبطال أوروبا، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز بمسمى البطولة الجديد، وأيضا السوبر الأوروبي مرتين، الدوري الإسباني مرة واحدة، كأس العالم للأندية في مناسبتين، والسوبر الإسباني في مناسبة واحدة.