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حبس نصاب يستولى على أموال المواطنين

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حبس موظف بالضرائب نصب على المواطنين في10ملايين جنيه

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سرقة

بلاغ

ضبط

قرر رئيس نيابة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم حبس نصاب متهما فى قضيتي "سرقة بالإكراه"، استولى على أموال من شاب بمركز كفرالزيات بدعوى توظيفه بإحدى شركات البترول 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا تلقت بلاغا من المدعو" إبراهيم.م "29 سنة مقيم بدائرة مركز كفرالزيات، بقيام " السيد.ر " 40 سنة عاطل مقيم بدائرة مركز كفرالزيات، بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى 42 ألف جنيه، كمقدم لمبلغ 100 ألف جنيه، نظير تعيينه بإحدى شركات البترول، زاعما مقدرته على ذلك من خلال علاقاته بمسئولي تلك الجهة إلا أنه لم يف بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

كشفت التحريات صحة البلاغ، وأن المتهم سبق اتهامه فى قضية "اتجار في النقد"، ومحكوم عليه هارب مطلوب التنفيذ عليه فى قضيتي " سرقة بالإكراه"، وتم ضبطه أثناء قيامه بمقابلة المبلغ لاستلام باقى المبلغ المتفق عليه بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكاب الواقعة، وأن الخطاب المزيف الممهور بخاتم شعار الجمهورية الذى سلمه للمتهم والذى يفيد بتوظيفه بالبترول، تحصل عليه من أحد الأشخاص جار تحديده وضبطه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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