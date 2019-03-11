  • الثلاثاء 12 مارس 2019
  • بتوقيت مصر03:53 ص
بحث متقدم
وزير التموين

"المصيلحي" يتحدث بصراحة غير مسبوقه عن "إلغاء الدعم"

بسبب تعويم الجنيه.. رواتب الموظفين تترنح إلى النصف

بشرى سارة للموظفين في شهر مارس

إبراهيم فايق

سر غياب إبراهيم فايق عن برنامجه الجديد

صلاح

لأول مرة "صلاح" يتحدث بصراحة مطلقه عن انتقاله للريال

الإعلامي أحمد موسى

ضربة قاتله لـ "بين سبوت".. وموسى يفجر مفاجأة عن مونديال قطر

كامل الوزير

أديب: "كامل الوزير مقبل على مشكلة كبرى لهذا السبب"

شهداء سيناء

اقتراح برلماني لتكريم الشهداء في بطاقات الرقم القومي

أديب

" أديب" يرد على رسالة متحدث جيش الاحتلال لهيفاء وهبي

القبض على بلطجي تحرش بفتاه بالمنوفية

في العمل أو الشارع.. عقوبات رادعة للمتحرشين

جانب من الفيديو

ماذا قالت الفتاتان صاحبتا واقعة السرقة داخل المسجد في اعترافاتهما؟

إحالة 3 موظفين بجامعة بنها لـ«التأديبية»

قضايا وحوادث

الاسانسير
الاسانسير

متابعات

أخبار متعلقة
#

"الإدارية" تحيل 3 مسئولين بمستشفى بنها للمحاكمة

#

إحالة 3 موظفين للمحكمة التأديبية لاتهامهم بإهدار 155 ألف جنيه

#

"معرفتش غير من فيس بوك".. رد مسئول على الدهان فوق رؤوس المرضى

#

6 اتهامات لـ"أحمد وحنان" في قضية الحفلات الجنسية

المصريون

كأس مصر

سبورتنج

أمرت النيابة الإدارية بمحافظة القليوبية بإحالة 3 موظفين بجامعة بنها إلى محاكمة تأديبية، لاتهامهم بـ«الإهمال الجسيم» الذى ترتبت عليه كارثة سقوط مصعد قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى، مطلع عام 2018، فى القضية المعروفة باسم «أسانسير الموت»، التى أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين، وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من مدير الإدارة الهندسية السابق بالمستشفى، ومهندسة الإلكترونيات بالمستشفى، وفنى الصيانة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، برئاسة أحمد سمير، عن ارتكاب المتهمين وقائع «إهمال جسيم» فى صيانة مصعد مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعى، على نحو أدى إلى تعريض حياة المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر، مما تسبب فى سقوط المصعد، حيث أظهرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر، وانقطاع حبل آخر، وعدم عمل جهاز منظم السرعة، مما أسفر عن الحادث.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة الإسلامية.. والدرس الألماني!

محمود سلطان

أزمة الصحف القومية

فراج إسماعيل

حتى لا ننظر خلفنا.. غاضبين

حسام فتحي

الفريق رياض. شهيد يساوى وزنه(وطناً)

د. هشام الحمامي

هواة الملحدين العرب!

ياسر أنور

وليد مرضى.. ما تبقى لكم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» لاعب مصري يستعد للظهورمع نادي ألماني كبير
» مدرب منتخب مصر الأسبق لـ "السيسي": والله أنت حبيبي
» صحيفة سعودية تكشف عن الناقل الجديد لبطولات الاتحاد الأسيوي
» خالد يوسف عن فيديوهاته الإباحية: الرذيلة كانت في غرفة مغلقة
» تعليق مثير لـ"أديب" على أحداث الجزائر الأخيرة
» الرئاسة الجزائرية تعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي
» مذيع «الجزيرة» يُحرج قيادي إخواني وينتصر لـ«السيسي»
» دبي تدشن كاميرات تقرأ مدى السعادة بالجهات الحكومية
» «مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
» 900 مليار دولار تكلفة الحروب بدول عربية في 8 سنوات
» شركة طيران تعلق العمل بطائرات "بوينغ 737"

استطلاع رأي

هل تتوقع نجاح تجربة "التابلت" بالمدارس؟

  • فجر

    04:51 ص

  • فجر

    04:51

  • شروق

    06:14

  • ظهر

    12:10

  • عصر

    15:33

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
«مشاعل التحدي».. الإعاقة في العقل وليست في الجسد
المباني الأثرية
الريسوني
فيفي عبده
تصفح فيس بوك