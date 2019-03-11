إحالة 3 موظفين بجامعة بنها لـ«التأديبية»

11 مارس 2019 - 07:47 م

أمرت النيابة الإدارية بمحافظة القليوبية بإحالة 3 موظفين بجامعة بنها إلى محاكمة تأديبية، لاتهامهم بـ«الإهمال الجسيم» الذى ترتبت عليه كارثة سقوط مصعد قسم الجراحة بالمستشفى الجامعى، مطلع عام 2018، فى القضية المعروفة باسم «أسانسير الموت»، التى أسفرت عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة اثنين آخرين، وتضمنت قائمة المتهمين كلاً من مدير الإدارة الهندسية السابق بالمستشفى، ومهندسة الإلكترونيات بالمستشفى، وفنى الصيانة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، برئاسة أحمد سمير، عن ارتكاب المتهمين وقائع «إهمال جسيم» فى صيانة مصعد مبنى الجراحة بالمستشفى الجامعى، على نحو أدى إلى تعريض حياة المواطنين والعاملين بالمستشفى للخطر، مما تسبب فى سقوط المصعد، حيث أظهرت التحقيقات أن انهيار المصعد كان نتيجة لعدم وجود أحد أحبال الجر، وانقطاع حبل آخر، وعدم عمل جهاز منظم السرعة، مما أسفر عن الحادث.