المؤبد لعامل زراعى وشقيقه

11 مارس 2019 - 07:56 م

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار الدكتور سامح عبدالله وعضوية المستشارين رئيس عاصم نعيم وحاتم محمود حسن بالسجن المؤبد على " ناصف ع ر " عامل زراعى، وشقيقه "أحمد " لاتهامهم بقتل " رئيس نقطة شرطة أبو الشقاف بحوش عيسى.

ترجع أحداث القضية الى شهر أغسطس 2011 بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة، حيث وجهت النيابة العامة للمتهمين الثلاث وجميعهم يقيمون عزبة عمارة بمركز حوش عيسى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجنى عليه (عماد زكى حزين) حيث اقترنت الجناية بجنايتين أخريين هى "مقتل هشام سعيد سيد حزين والشروع فى قتل أشرف محمد حسن زيدان اللذين تصادف مرورهما بمكان الحادث وإحراز أسلحة نارية.

أكدت تحريات مباحث البحيرة برئاسة اللواء محمد الخليصى مدير المباحث والرائد حازم خيرى عبادة رئيس مباحث الدلنجات أن المتهمين قاموا بمراقبة المجنى عليه وعندما تأكد لهم تواجده فى محل خاص بابن عمه لمشاهدة مباراة كرة قدم انهالوا عليهم بالأسلحة النارية وقتلهم أخذا بالثأر لقيام أمين الشرطة بقتل 2 من أبناء عمومتهم فى إحدى اللجان الشعبية أثناء الثورة بزعم أنهم لصوص آثار، وتمكنوا من الهرب تاركين السيارة التى كانوا يستقلونها بعد سقوطها بإحدى الترع على الطريق.