ماذا قالت الفتاتان صاحبتا واقعة السرقة داخل المسجد في اعترافاتهما؟

11 مارس 2019 - 08:00 م

اعترفت الفتاتان المتهمتان بسرقة حقيبة سيدة أثناء الصلاة بأحد مساجد الإسكندرية، بارتكابهما الواقعة، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال اليومين الماضيين، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو يرصد تفاصيل السرقة والذي أثار غضبًا كبيرًا.

وبعد تمكن رجال المباحث من ضبطهما، تبادلت الفتاتان، أثناء التحقيق معهما، توجيه الاتهامات لبعضهما، بشأن تحريض كل منهما للأخرى لارتكاب السرقة.

وقالت المتهمة الأولى وتدعى هدى في اعترافاتها: صديقتي هي من خططت للأمر، واعتقدنا أن الحقيبة فيها أموال كثيرة، ولكن لم نجد سوى 400 جنيه وحلق ذهب.

وأضافت: دخلنا المسجد لسرقة أي شيء، وعندما دخلت السيدة وجلست في المكان المخصص لكبار السن في المسجد، عدنا إلى الخلف وانتظرناها حتى تسجد وسرقنا الحقيبة وهربنا.

بينما قالت المتهمة الثانية وتدعى دنيا، :لم نكن نعرف أن هناك كاميرا في المسجد، وبعد انتشار الفيديو، علمنا أنه سيتم القبض علينا.

وكان قطاع الأمن العام رصد الفيديو قبل أن تتقدم السيدة الضحية بالبلاغ، حيث تم تشكيل فريق لضبط الفتاتين ”دنيا“ 21 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة مقيمة بدائرة قسم ثان المنتزه، و“هدى“ 23 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة أيضًا.

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله، دخول فتاتين إحداهما غير محجبة، إلى المسجد بحذائيهما دون مراعاة لبيت الله، وسرقتهما المصليات بطريقة المغافلة، وذلك أثناء أدائهن الصلاة.

وكشفت كاميرات المراقبة الخاصة بالمسجد قيام الفتاتين بسرقة حقيبة إحدى المصليات كانت قد دخلت المسجد وهي تحملها في يدها، ووضعتها بجوارها قبل أداء الصلاة، وأثناء سجودها غافلتها إحدى اللصتين وسرقت الحقيبة.

وأثار الفيديو استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بسرعة القبض على الفتاتين لتلقيا جزاءهما ولتكونا عبرة لغيرهما، فيما عبّر البعض عن ذهوله من جرأة الفتاتين في الدخول لأحد بيوت الله من أجل ارتكاب جريمة السرقة.