المشدد 5 سنوات لكهربائي نقب عن الآثار

11 مارس 2019 - 08:02 م

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، اليوم، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد خمس سنوات لثبوت إدانته بالتنقيب على الآثار أسفل منزله بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عصام الدين أحمد فريد، وعضوية المستشارين السعيد محمود إبراهيم، ومحمد أحمد سالمان، وأمانة سر أيمن عثمان.

وتعود أحداث الواقعة لسبتمبر 2018، عندما قام المتهم "سيد. م. ع"، بإجراء أعمال حفر في منطقة أثرية بقصد الحصول على آثار دون ترخيص.

وبتحريات المباحث العامة بقيادة الرائد علي خلف عبد الغفار رائد شرطة بإدارة شرطة السياحة والآثار، توصل إلى قيام المتهم بالحفر والتنقيب داخل مسكنه عن آثار، وتم ضبطه وتقديمه لتحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم على ذمة القضية 15 يومًا، وإحالة القضية لمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم التي أصدرت حكمها السابق.