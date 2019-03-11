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وزير الزراعة يتابع إجراءات عودة جثامين شهداء حادث الطائرة الإثيوبية

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الدكتور عز الدين أبو ستيت
الدكتور عز الدين أبو ستيت

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وزير الزراعة

الطائرة الأثيوبية

صحايا الحادث

نعى الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وقيادات الوزارة  ببالغ الحزن والأسى الدكتور أشرف محمد عبدالحليم التركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، وباحثين مساعدين من مركز بحوث الصحراء وهما المهندسة دعاء عاطف عبد السلام والمهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني، ضحايا حادث تحطم الطائرة الإثيوبية المنكوبة أمس الأحد، والمتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.

ووجه وزير الزراعة رئيسي مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء بتقديم كل الدعم والمساعدة لأسر الشهداء والتواصل مع السفارة المصرية في إثيوبيا لمتابعة البحث عن الجثامين ومدى إمكانية سفر أحد أقاربهم من الدرجة الأولى للتعرف على الجثامين وإنهاء إجراءات عودتها إلى القاهرة.

داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم زملاءهم وتلاميذهم وأهلهم وذويهم الصبر والسلوان.


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