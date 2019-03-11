الرئيس يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

11 مارس 2019 - 08:23 م

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية القرض الموقعة بين مجلس الوزراء والبنك الدولي للإنشاء والتعمير "سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل"، بقيمة مليار دولار.





ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، موافقة الرئيس السيسي على الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

