مدرس يكسر ذراع تلميذة بالمنيا

11 مارس 2019 - 08:25 م

أصيبت تلميذة بالمرحلة الإعدادية إثر اعتداء مدرس عليها بالضرب، ما تسبب في تجمع أهالي القرية أمام المدرسة وتدخل العقلاء من أهالي القرية.

وتلقى محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إخطارا من الإدارة التعليمية بمركز بنى مزار يفيد بورود مذكرة من مدرسة بقرية صندفا التابعة للمركز عن إصابة تلميذة بكسر في ذراعها الأيمن بسبب قيام مدرس بضربها تم نقل التلميذة وتدعى غرام عبد التواب بمدرسة منشأة اليوسفى الإعدادية وعلى الفور قرر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لفحص الشكوى واتخاذ اللازم.

وأكد الأهالي أن التلميذة متفوقة وحصلت على 94% في التيرم الأول وأكدوا أن والدها عامل بسيط يعمل في العاصمة الإدارية، فيما قالت التلميذة إن مدرس الفصل قام بضرب التلاميذ في الفصل بسبب أن عددا من التلميذات كن يتحدثن معها فقام المدرس بضربنا وتسبب في كسر ذراعى.