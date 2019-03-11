الدولار يواصل الانخفاض ليسجل هذا الرقم

11 مارس 2019 - 08:27 م

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام، خدمة رصد أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات المسائية اليوم، الأثنين، 11 مارس 2019.

وخسر الدولار نحو قرشين ليسجل 17.48 جنيه للشراء و17.58 جنيه للبيع، في بنوك مصر والقاهرة والأهلي المصري.

وكان سعر الدولار قد تراجع مرتين خلال تعاملات الخميس الماضي، وبلغت قيمة التراجع نحو 3 قروش بسعر البيع والشراء.

ووفقًا لآخر تحديث يبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه:

البنك الشراء البيع

البنك المركزي 17.38 17.48

بنك مصر 17.38 17.48

الأهلي المصري 17.38 17.48

الإسكندرية 17.43 17.53

التجاري الدولي 17.38 17.48

أبو ظبي الإسلامي 17.42 17.52

قناة السويس 17.38 17.48

البركة 17.40 17.50