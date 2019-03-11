«بوتفليقة» يعين وزير الداخلية رئيسا للوزراء

11 مارس 2019 - 08:35 م

قرر الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، اليوم الأثنين، تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي رئيسا للوزراء خلفا لأحمد أويحي.

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقبل اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة الوزير الأول أحمد أويحيى الذي قدم له استقالته.

ومنذ قليل، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن "بوتفليقة" أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية، وأنه لن يترشح لولاية خامسة، فيما أعلن تلفزيون "النهار" استقالة رئيس الوزراء أحمد أويحيى.