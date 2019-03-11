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غدًا..الوزير يبدأ أولى جولاته في السكة الحديد

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الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

حسن علام- متابعات

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بوتفليقة

قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن مرفق السكة الحديد مرفق يهم كل المصريين، وسيكون هناك تطوير سريع له. 

وأكد الوزير، أثناء لقائه بعدد من الصحفيين، اليوم الإثنين، أنه سيقوم بجولة غدا في محطة مصر وهيئة السكة الحديد، وذلك لشد أزر العاملين بالهيئة وحثهم على العمل الجاد والمستمر والنهوض بالسكة الحديد.


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