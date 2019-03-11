أول ظهور لـ"بوتفليقة" خلال الأزمة الأخيرة

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بوتفليقة

نشرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، صورا جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عقب عودته من رحلته العلاجية في جنيف.

وتظهر الصورة الأولى، استقبال بوتفليقة اليوم الاثنين، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح.

وخلال اللقاء، قدم أحمد قايد صالح تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على طول الحدود.

وفي الصورة الثانية، يظهر رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والذي اجتمع بالرئيس بوتفليقة لإبلاغه باستقالته من منصبه.

وعاد عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الأحد، إلى أرض الوطن، بعد مغادرته مستشفى جنيف بسويسرا، عقب الانتهاء من إجراء فحوصات طبية روتينية دامت 15 يوما.

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