لهذا السبب سخرت إسرائيل من هيفاء وهبي

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إسرائيل

حسن نصر الله

هيفاء وهبي

أذاعت فضائية "العربية"، فيديو تحت عنوان "إسرائيل تسخر من هيفاء وهبي بسبب نصرالله".

وأوضحت "العربية"،: «الجيش الإسرائيلي استخدم الفنانة هيفاء وهبي التي تحتفل ومحبيها بذكرى ميلادها، عبر تويتر، وكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي "أدرعي" تغريدة هنأ فيها هيفاء بمولدها، وأضاف "أفيخاي"،: أنت معروفة بدعمك ل‍حزب الله، بس طبعا نصر الله ما عنده فلوس يجيبلك هدية بعيد ميلادك وتساءل "بعد خطاب نصر الله الأخير، شو رأيك أنت تتبرعي له يا هيفا؟".

وأشارت "العربية"،: «التغريدة ترد بشكل غير مباشر، على خطاب ألقاه حسن نصر الله بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة" واللي دعا فيه إلى التبرع بالمال لدعم الهيئة تلميحة "أدرعي" بأن هيفاء مقربة من حسن نصر الله جاءت بعد أن نشرت وسائل إعلام قبل سنوات عن علاقة زواج جمعت بينهما، لكن النجمة اللبنانية نفتها».


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