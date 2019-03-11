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الجزائر.. بوتفليقة يحل هيئة الانتخابات

عرب وعالم

بوتفليقة
بوتفليقة

المصريون ووكالات

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أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء الإثنين، مهام رئيس وأعضاء اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم استحداثها في تعديل دستوري عام 2016 وقالت المعارضة إن مهامها محدودة مقارنة بوزارة الداخلية في الإشراف على أي اقتراع.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، وقع بوتفليقة "مرسومًا رئاسيا ينهي مهام رئيس الهيئة الوطنية العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال والأعضاء المعينين بذات الهيئة"، بما يعني حل هذه الهيئة.
وتم استحداث الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في تعديل دستور 2016، وآنذاك، عين الرئيس بوتفليقة الوزير الإسلامي الأسبق عبد الوهاب دربال على رأسها لولاية من 5 سنوات.
ووفق القانون الخاص بعمل الهيئة، فإن مهمتها الأساسية هي "مراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية وضمان حق المرشحين في الحصول على هذه القوائم والتكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمرشحين".
وتضم بالإضافة إلى الرئيس، 410 أشخاص نصفهم قضاة والنصف الآخر يتم اختيارهم "بين الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني"، طبقا للقانون الخاص بها، ويتم تجديد عضويتهم بمناسبة كل اقتراع.
وكان دور هذه الهيئة محل انتقادات من المعارضة التي أكدت عدة مرات أن دورها في الرقابة على الانتخابات هامشي وليس لها صلاحيات مقارنة بصلاحيات وزارة الداخلية في الإشراف على العملية الإنتخابية ومنع عمليات التلاعب بالنتائج.
والإثنين، أعلن الرئيس الجزائري سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة، وذلك في رسالة توجه بها إلى الشعب؛ بعد يوم على عودته من رحلة علاج في سويسرا، واستجابة لحراك شعبي رافض لترشحه، متواصل منذ ثلاثة أسابيع.
وقرر بوتفليقة إدخال "تعديلات جمة" (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.
وقال في رسالته: "تمُرُّ الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها، ففي الثامن من شهر مارس/آذار الجاري، وفي جُمعةِ ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلادُ مسيرات شعبية حاشدة".
وفي رسالته، أعلن بوتفليقة أنه "تقرر إنشاء لجنة انتخابية وطنية مستقلة استجابةً لـمطلب واسع عبرتْ عنه مختلف التشكيلات السياسية الجزائرية، وكذا للتوصيات التي أبدتها البعثاتِ الملاحظة للانتخابات التابعة للمنظمات الدّولية والإقليمية التي دعتْها واستقبلتها الجزائر بمناسبة الـمواعيد الانتخابية السابقة".

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