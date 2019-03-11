» شركة طيران تعلق العمل بطائرات "بوينغ 737"

11 مارس 2019 - 10:40 م

علقت شركة "كوم إير" في جنوب إفريقيا، الإثنين، العمل بطائرات "بوينغ 737 ماكس 8"، على خلفية تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، أمس، ومصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصاً.



وقالت الشركة (خاصة)، في بيان، إنها اتخذت قرارها بشكل منفرد دون تدخل سلطات البلاد، لحين الانتهاء من عمليات التشاور في (صلاحية هذا الطراز) مع شركة بوينغ، والخبراء التقنيين، حسب وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



و"كوم إير" هي الشركة المشغلة للخطوط الجوية البريطانية ورحلات شركة "كولولا" المحلية في جنوب إفريقيا.



ولم يحدد البيان عدد الطائرات التي تمتلكها الشركة من طراز "بوينغ 737 ماكس 8".



وجاء قرار الشركة في أعقاب تعليق كل من إثيوبيا، والصين وإندونيسيا بشكل مؤقت وبطلب من سلطات البلاد، العمل بطائرات "بوينغ 737 ماكس 8" كـ "إجراء احترازي " بعد الحادث الذي أسفر عن مصرع 157 شخصا كانوا على متن الطائرة المنكوبة.

