اختطاف 19 شخصا من حافلة شمالي المكسيك

11 مارس 2019 - 10:50 م

اختطف مسلحون مجهولون، الإثنين، 19 شخصا كانوا على متن حافلة شمالي المكسيك.



ونقلت أسوشيتد برس عن مسؤول أمني، لم تسمه، أن المسلحين أوقفوا الحافلة على الطريق العام بين مدينتي "سان فرناندو" و"رينوسا" بولاية تاماوليباس.



وأضاف أن الخاطفين أنزلوا جميع الركاب، وعددهم 41 شخصا، ثم اختطفوا 19 منهم، يعتقد أنهم مهاجرون من دول أمريكا الوسطى.



يشار أن ولاية تاماوليباس الواقعة على حدود ولاية تكساس الأمريكية شهدت حالات مشابهة بحق عشرات المهاجرين خلال عام 2011، على يد عصابات تهريب المخدرات.

