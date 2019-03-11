مقتل 3 مدنيين بقصف للنظام على إدلب السورية

11 مارس 2019 - 10:56 م

قتل 3 مدنيين وأصيب 14 آخرون، الإثنين، جراء هجوم لنظام الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران، على أحياء سكنية بحدود منطقة "خفض التصعيد" في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.



واستهدف قصف مدفعي وصاروخي لنظام الأسد وداعميه مدن خان شيخون وسراقب وبلدات بداما وتلمنس، إضافة إلى قرى أم جلال وتل منيس، والقصابية، والهلاهل، وخان السبيل في إدلب، فضلا عن بلدات اللطامنة وكفرزيتا في الريف الشمالي لحماة.



وقال مدير الدفاع المدني في إدلب (الخوذ البيضاء) مصطفى حاج يوسف، إن 3 مدنيين قتلوا وأصيب 14 آخرون، في هجمات نفذها نظام الأسد وداعموه اليوم".



وتزايدت مؤخرا هجمات قوات نظام بشار الأسد والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران على منطقة "خفض التصعيد"، منتهكة اتفاق "سوتشي".



تسببت الهجمات البرية والجوية على منطقة "خفض التصعيد" بمقتل 124 مدنيا وجرح 362 آخرين منذ مطلع العام الجاري.

