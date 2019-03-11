أول تعليق لفرنسا على قرار بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة

11 مارس 2019 - 11:00 م

رحبت باريس، الإثنين، بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة.



ونقلت قناة "فرانس 24" عن وزير الخارجية الفرنسي، جان أيف لودريان، إن فرنسا "ترحب بقرار بوتفليقة عدم الترشح وتأمل في ديناميكية جديدة تلبي تطلعات الشعب الجزائري".



والأربعاء الماضي، شدد لودريان على أن الشعب الجزائري وحده من يملك "حق اختيار قادته".



وفي وقت سابق الإثنين، أعلن بوتفليقة، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل.



كما قرر الرئيس إدخال "تعديلات جمة" (واسعة) على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي.