الفرنسي زيدان: سعيد للعودة إلى بيتي

11 مارس 2019 - 11:04 م

أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني الجديد لفريق كرة القدم بريال مدريد الإسباني، الإثنين، عن سعادته بالعودة من جديد لتدريب الفريق، وأنه سيسعى لإعادته لمكانته الطبيعية.



وفي المؤتمر الصحفي لتقديمه كمدير فني جديد خلفًا للأرجنتيني سانتياغو سولاري المقال من منصبه، قال "أنا سعيد للغاية للوجود في بيتي، أتمنى إعادته للمكان الذي ينتمي إليه".



وأضاف، "أعرف أنه يوم استثنائي للجميع، والأهم الآن البداية الجديدة للفريق مع مران الغد، إنه أمر كبير أن تكون في هذا النادي الكبير".



من جانبه قال فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، "زيدان أثبت عشقه للريال بعد أن وافق على تولي المسئولية في هذا الوقت الصعب، إنه يرتبط بعلاقة قوية بهذا النادي، لقد أصبح جزءا من تاريخ هذا النادي مدربا ولاعبا".



وأضاف، "وضعنا الخطوط الأولى لمشروعنا الكبير، علينا أن نعلم أن هذا الموسم لم يكن على المستوى المتوقع، ولكن نبحث عن النجاح مع زيدان".

