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مجلس النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي

الحياة السياسية

النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب
النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب

المصريون ـ متابعات

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أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان وافق بشكل نهائي على قانون الدفع غير النقدي المقدم من الحكومة.
وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرلمان وافق اليوم على عدة قوانين من ضمنها عدد من القوانين التي كانت تنتظر الموافقة النهائية وتمت الموافقة عليها من ضمنها قانون الدفع غير النقدي.
وتابع أن عددًا من نواب المجلس قدموا مشروع قانون حول عمل المنظمات الأهلية إلى لجنة لدراسته بشكل مشترك مكونة من لجنة التضامن الاجتماعي والشؤون التشريعية والدفاع والأمن القومي وتقوم بدراسة هذا المشروع مع مناقشته ومع ما تقدمه الحكومة إذا تقدمت بمشروع آخر حول المنظمات الأهلية.

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