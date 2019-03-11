مجلس النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي

11 مارس 2019 - 11:07 م

أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان وافق بشكل نهائي على قانون الدفع غير النقدي المقدم من الحكومة.



وأضاف «حسب الله»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن البرلمان وافق اليوم على عدة قوانين من ضمنها عدد من القوانين التي كانت تنتظر الموافقة النهائية وتمت الموافقة عليها من ضمنها قانون الدفع غير النقدي.

