» دبي تدشن كاميرات تقرأ مدى السعادة بالجهات الحكومية

11 مارس 2019 - 11:08 م

ترصد هيئة الطرق والمواصلات في دبي مدى ارتياح وسعادة المتعاملين بمستوى جودة وفعالية الخدمات التي تقدمها لهم، عبر كاميرات وزعتها في مراكز خدمة المتعاملين.



ووفقا لصحيفة «الإمارات اليوم»، أعلنت الهيئة عن إطلاقها مبادرة قياس مؤشر السعادة للمتعاملين عبر تركيب كاميرات ذكية.



وأعلن مدير إدارة الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بالهيئة، ماهر شيره، أن المبادرة تهدف لقياس مؤشر السعادة من خلال كاميرات ذكية تقوم بتحليل مدى سعادة للمتعاملين بشكل تقني، حيث تعمل على تحليل تعابير وجه المتعاملين، دون تخزينها للحفاظ على الخصوصية، قبل وبعد إتمام معاملاتهم في مراكز الخدمة، ومن ثم قياس مستوى السعادة بشكل فوري ودقيق، مما يساعد على توفير تقارير عن تجربة المتعاملين.



التقنية الجديدة ستمكن صناع القرار من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الخدمة بشكل مستمر، كما أن الكاميرات تم تصنيعها داخل الإمارات بدقة عالية وتعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتستطيع التقاط صور بمعدل 30 إطارا في الثانية الواحدة، وفي نطاق 7 أمتار ومحيط رؤية 65 درجة.



وتحتوي الكاميرات على خاصية الاتصال اللاسلكي، والبلوتوث، وذاكرة تخزين عشوائية داخلية بمعدل 32 ميجا بايت، وتعيد تشغيل نفسها تلقائيا في حالة حدوث أي عطل، ويتوفر بها أيضاً إمكانية الدعم عن بعد لضمان استمرارية عملها على مدار الساعة.

