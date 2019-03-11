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الرئاسة الجزائرية تعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي

عرب وعالم

بوتفليقة
بوتفليقة

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أعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الإثنين، أنه سيتم طرح دستور جديد للاستفتاء الوطني.
وأوضحت أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة عقد اجتماعا مع رئيس أركان الجيش، بعدما أعلن بوتفليقة أنه لن يترشح لولاية خامسة وأجل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.
وقال بيان الرئاسة الجزائرية: «سيعرض مشروع الدستور الذي تعده الندوة الوطنية على الاستفتاء الشعبي».
وتابع البيان: «الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل النظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية».
وأوضح أنه «ستتولى الندوة تنظيم أعمالها بحرية تامة بقيادة هيئة رئيسية تعددية، على رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه النّدوة على الفراغ من عُهدَتها قبل نهاية عام 2019».

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