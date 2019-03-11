" أديب" يرد على رسالة متحدث جيش الاحتلال لهيفاء وهبي

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المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه سيمر 40 عاما على اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل يوم 26 مارس المقبل، مشيرا إلى أن 62% من الإسرائليين وفقا لأحدث الاستطلاعات يرون أن السلام مع مصر ضروري.
وعلق "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، على تهنئة أفيخاي أدرعي متحدث الجيش الإسرائيلي بمناسبة عيد ميلادها، حيث طلب منها ساخرا التبرع لحزب الله، قائلا: "الدعابة مجبتش نتيجتها.. أنا وأخويا على ابن عمي وانا ابن عمي على الغريب".
وتابع: "روح اسال الضابط معاك وقوله عمرو أديب بيقول أن كلامي هيعمل تعاطف مع حزب الله"، متابعا: "الإسرائليين مش عايزين يفهموا أن في حاجز نفسي، وأن أرضنا لسه عندهم.. وهى القدس".


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