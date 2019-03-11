» تعليق مثير لـ"أديب" على أحداث الجزائر الأخيرة

11 مارس 2019 - 11:31 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان الرئيس الجزائري بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، مشيرا إلى أن بوتفليقة رجل سياسي مخضرم، وكان وزيرا للخارجية وعمره 26 عام.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إن بوتفليقة كان له أثر في وقف الدم في الجزائر التي استمرت 10 سنوات، مؤكدا أن بوتفليقة رجل فوق العادة سياسيا، متسائلا هل ينجح الجزائريون في العبور من الجمهورية الأولى للجمهورية الثانية؟.

