أديب: "كامل الوزير مقبل على مشكلة كبرى لهذا السبب"

11 مارس 2019 - 11:35 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، إن الفريق كامل الوزير رجل "سوبر"، ولكنه مقبل على مشكلة كبيرة، حيث أنه سيتعامل مع مرفق متهالك.



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الوزير أوضح أنه يريد مهلة لمدة شهرين حتى يتضح الوضح، معقبا: "أنا هعطيك سنة.. ودي بداية جيدة للرجل، ولازم نصبر معاه".



ولفت إلى أن التطوير سيستغرقا وقتا، ولابد من ضخ أموال، مشيدا بدعم الدولة لمرفق النقل، مطالبا المصريين بإعطاء كامل الوزير فرصة حتى يقدم شيىء جيد، متابعا: "كامل الوزير رجل شغل.. وحش السكة الحديد، داخل بيدور على الشغل، مبروك عليك وربنا معاك".

